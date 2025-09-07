الزمالك ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن قيد الكيني بارون أوشينج

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، ان مجلس إدارة القلعة البيضاء ينتظر رد اتحاد الكرة المصري بشأن إنهاء إجراءات قيد الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن الجديد للفريق، في القائمة المحلية خلال الموسم الجاري.

يأتي هذا بعد ما وصلت بطاقة اللاعب الدولية وشارك مؤخرًا في التدريبات الجماعية للزمالك.

وكان الزمالك قد حصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قيد اللاعب ضمن فئة "اللاعبين تحت السن"، وهي الفئة التي تتيح لوائح الفيفا تسجيلها في فترات استثنائية خارج مواعيد القيد الرسمية، مما يمنح النادي مرونة في استكمال الصفقة.

ويترقب الزمالك حسم الموقف بشكل رسمي من اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لقيد اللاعب واعتباره ضمن قائمة الفريق بالموسم الحالي.