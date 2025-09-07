قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصف المولد النبوي بـ اليوم المنيل بستين نيلة.. إساءة تثير عاصفة من الغضب
بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة حوثية مسيرة أطلقت من اليمن أصابت بشكل مباشر صالة الركاب في مطار رامون جنوب البلاد، ما أدى إلى أضرار مادية وإغلاق فوري للمجال الجوي فوق المطار.

كما أشار جيش الاحتلال إلى اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أخرى في سماء الجنوب، فيما سقطت طائرتان قبل دخول الأجواء الإسرائيلية.

وأفادت هيئة المطارات الإسرائيلية بإغلاق مطار رامون مؤقتا أمام حركة الإقلاع والهبوط، مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق بئر ميلكا، وخيمين، ونيتسانا، وقادش برنيع في النقب، تحسبًا لأي تهديدات إضافية.

وأكدت مصادر طبية من "نجمة داوود الحمراء" إصابة مستوطن خمسيني بجروح طفيفة بشظايا، بالإضافة إلى عدة حالات هلع تم التعامل معها ميدانيًا، فيما تم نقل مصابين بجروح طفيفة إلى مستشفى "يوسفتال" في إيلات.

وفي تعليق له على الحادث، قال رئيس مجلس "رمات نيغيف" الإقليمي، عيران دورون: "باتت المسيرات وعمليات التهريب عبر الحدود الجنوبية خطرا يوميا. نحن بحاجة إلى تعزيز أمني فوري في هذه المنطقة."

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مصادرها أن الطائرة المسيرة انفجرت داخل صالة الانتظار دون أن تسمع صافرات إنذار مسبقة، مما تسبب بأضرار مباشرة في البنية التحتية للمطار.

من جهته، توعد القيادي الحوثي حزام الأسد، في تصريح باللغة العبرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمزيد من الهجمات، قائلا: “الانتقام الحقيقي لم يبدأ بعد.”

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

