طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة حوثية مسيرة أطلقت من اليمن أصابت بشكل مباشر صالة الركاب في مطار رامون جنوب البلاد، ما أدى إلى أضرار مادية وإغلاق فوري للمجال الجوي فوق المطار.

كما أشار جيش الاحتلال إلى اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أخرى في سماء الجنوب، فيما سقطت طائرتان قبل دخول الأجواء الإسرائيلية.

وأفادت هيئة المطارات الإسرائيلية بإغلاق مطار رامون مؤقتا أمام حركة الإقلاع والهبوط، مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق بئر ميلكا، وخيمين، ونيتسانا، وقادش برنيع في النقب، تحسبًا لأي تهديدات إضافية.

وأكدت مصادر طبية من "نجمة داوود الحمراء" إصابة مستوطن خمسيني بجروح طفيفة بشظايا، بالإضافة إلى عدة حالات هلع تم التعامل معها ميدانيًا، فيما تم نقل مصابين بجروح طفيفة إلى مستشفى "يوسفتال" في إيلات.

وفي تعليق له على الحادث، قال رئيس مجلس "رمات نيغيف" الإقليمي، عيران دورون: "باتت المسيرات وعمليات التهريب عبر الحدود الجنوبية خطرا يوميا. نحن بحاجة إلى تعزيز أمني فوري في هذه المنطقة."

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مصادرها أن الطائرة المسيرة انفجرت داخل صالة الانتظار دون أن تسمع صافرات إنذار مسبقة، مما تسبب بأضرار مباشرة في البنية التحتية للمطار.

من جهته، توعد القيادي الحوثي حزام الأسد، في تصريح باللغة العبرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمزيد من الهجمات، قائلا: “الانتقام الحقيقي لم يبدأ بعد.”