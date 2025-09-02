قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر في باماكو يعقد لقاءً مع وزير التجارة المالي لمتابعة مخرجات زيارة وزير الخارجية
وزير الخارجية يحذر من خطورة الجرائم الإسرائيلية ويطالب رئيس المجلس الأوروبي بوضع حد لها
رئيس البرلمان الإيراني: الدول الأوروبية لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
تأمينات شاملة.. قانون العمل الجديد يفتح مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة
سماع دوي إطلاق نار و رصد تحركات لآليات عسكرية في طرابلس
زيارة مفاجئة ليلًا .. وزير الصحة ينهي التعاقد مع شركات النظافة والأمن بمستشفى الهرم
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي بنية الاقتداء بالرسول؟.. الإفتاء تجيب
الأطباء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى
دعاء رسول الله لا يرد أبدا.. أحلامك تتحقق بـ9 كلمات فهل تعرفها؟
لضمان سلامة الركاب.. "الأنفاق" تجري اختبارات حريق في ورشة مونوريل شرق النيل
تحرك 3 شاحنات وقود إلى غزة ضمن القافلة الـ28 من المساعدات الإنسانية
علي جمعة: أحبّوا رسولَ الله وعلِّموا أبناءَكم حبَّه فهو سفينةُ النجاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سقطا دون اعتراض أو تفعيل لصافرات الإنذار.. إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه دولة الاحتلال

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

صرحت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه دولة الاحتلال سقطا دون اعتراض أو تفعيل لصافرات الإنذار.

جاء ذلك في أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية التي طالت العاصمة اليمنية صنعاء في 30 أغسطس 2025، وأسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحوثيين وعدد من أعضاء حكومته وقيادات بارزة في الجماعة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال على صنعاء في اليمن هو هجوم استثنائي وذو أهمية، إذ جرى خلاله استهداف قيادات كبيرة في جماعة الحوثي باليمن.

وشن جيش الاحتلال أكثر من 10 هجمات جوية على صنعاء، بالتزامن مع كلمة زعيم الحوثيين، واستهدف الهجوم منازل يختبئ فيها قيادات حوثية بارزة في صنعاء.

وبالتزامن مع الهجمات في العاصمة صنعاء، هاجمت مؤخرا أهدافا في محافظتي حجة وعمران شمالي اليمن.

كما أفاد جيش الاحتلال بأنه تصدى لصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه القدس المحتلة.

وأوضحت هيئة البث العبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في القدس المحتلة ومناطق أخرى عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم اعتراض الصاروخ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما كبيرا على اليمن مستهدفا مواقع قوات الحوثي، التي تشن هجمات على السفن المارة بمنطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق هجمات صاروخية على دولة الاحتلال بين الحين والآخر.
 

اليمن دولة الاحتلال جيش الاحتلال الحوثيين منطقة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للاداب 60.3 % للحقوق 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

المتوفي

يتيم الأبوين.. القصة الكاملة لمصرع شاب تحت عجلات قطار قليوب

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

الإفتاء

بنتي كل ما يتقدم لها عريس لا يحدث نصيب؟.. أمين الإفتاء يجيب

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الصحة: التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

منع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

بالصور

حلويات مولد النبي.. طريقة عمل ملبن الخيط

طريقة عمل ملبن الخيط
طريقة عمل ملبن الخيط
طريقة عمل ملبن الخيط

نشرة المرأة والمنوعات.. في حمام السباحة.. عائشة بن أحمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عائشة بن أحمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا
عائشة بن أحمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا
عائشة بن أحمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

أجواء مختلفة.. كيف تحتفلين بمولد النبي مع أطفالك في أجواء عائلية؟

مولد النبي
مولد النبي
مولد النبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد