الضربة الإسرائيلية في صنعاء.. رسالة رمزية تشعل التوتر وتدفع اليمن إلى صراع اوسع

في أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية التي طالت العاصمة اليمنية صنعاء في 30 أغسطس 2025، وأسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحوثيين وعدد من أعضاء حكومته وقيادات بارزة في الجماعة، برزت تساؤلات ملحّة حول مغزى العملية وانعكاساتها على مستقبل الصراع في اليمن والمنطقة.

وبينما ندد الحوثيون بالهجوم ووصفوه بـ”العدوان الدولي”، يذهب خبراء إلى اعتبار الضربة رسالة رمزية ذات أبعاد إقليمية تتجاوز حدود اليمن وساحاته الداخلية.

سعيد الزغبي: الضربة الإسرائيلية في صنعاء رمزية وتفتح الباب أمام موسم دموي جديد

قال أستاذ السياسة سعيد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في صنعاء جاءت “رمزية أكثر منها حاسمة عسكرياً”، موضحاً أن رئيس الوزراء الحوثي المستهدف لم يكن القوة المحورية للجماعة، ما يجعل التأثير العسكري محدوداً.

وأكد الزغبي أن “العملية قد تمنح الحوثيين صعوداً جماعياً داخلياً، وتعزز من شعارات التضامن مع غزة، بما يزيد من حجم الدعم الشعبي لهم”، مشيراً إلى أن استهداف قيادات الجماعة قد يدفع نحو مزيد من العنف بدلاً من إنهائه.

وأضاف أن “الضربة الإسرائيلية تحمل رسالة استراتيجية مزدوجة، تتمثل في تحجيم النفوذ الإيراني في البحر الأحمر، وضرب الرمزية السياسية للجماعة”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن النتيجة الأقرب هي “إعادة شحن الصراع لا كبحه، في ظل قدرة الحوثيين على الرد وتنامي خطاب الانتقام”.

ورأى الزغبي أن “المنطقة دخلت فعلياً مرحلة من التوتر المتعدد الأبعاد: عسكري، وبحري، وإنساني”، لافتاً إلى أن ما جرى في صنعاء “ليس نهاية فصل بل افتتاحية موسم دموي جديد”.

وحذر من أن “اليمن قد يتحول إلى ساحة تصدع جديدة تستنزف الأمن والاقتصاد الإقليمي، وتفتح الباب أمام جبهات أخرى في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن “كل غارة جديدة تقلص فرص التهدئة وتوسع مدى الصواريخ”.

