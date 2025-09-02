قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الضربة الإسرائيلية في صنعاء.. رسالة رمزية تشعل التوتر وتدفع اليمن إلى صراع اوسع

الحوثيين
الحوثيين
رنا أشرف

في أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية التي طالت العاصمة اليمنية صنعاء في 30 أغسطس 2025، وأسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحوثيين وعدد من أعضاء حكومته وقيادات بارزة في الجماعة، برزت تساؤلات ملحّة حول مغزى العملية وانعكاساتها على مستقبل الصراع في اليمن والمنطقة. 

وبينما ندد الحوثيون بالهجوم ووصفوه بـ”العدوان الدولي”، يذهب خبراء إلى اعتبار الضربة رسالة رمزية ذات أبعاد إقليمية تتجاوز حدود اليمن وساحاته الداخلية.

سعيد الزغبي: الضربة الإسرائيلية في صنعاء رمزية وتفتح الباب أمام موسم دموي جديد

قال أستاذ السياسة سعيد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في صنعاء جاءت “رمزية أكثر منها حاسمة عسكرياً”، موضحاً أن رئيس الوزراء الحوثي المستهدف لم يكن القوة المحورية للجماعة، ما يجعل التأثير العسكري محدوداً.

وأكد الزغبي أن “العملية قد تمنح الحوثيين صعوداً جماعياً داخلياً، وتعزز من شعارات التضامن مع غزة، بما يزيد من حجم الدعم الشعبي لهم”، مشيراً إلى أن استهداف قيادات الجماعة قد يدفع نحو مزيد من العنف بدلاً من إنهائه.

 وأضاف أن “الضربة الإسرائيلية تحمل رسالة استراتيجية مزدوجة، تتمثل في تحجيم النفوذ الإيراني في البحر الأحمر، وضرب الرمزية السياسية للجماعة”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن النتيجة الأقرب هي “إعادة شحن الصراع لا كبحه، في ظل قدرة الحوثيين على الرد وتنامي خطاب الانتقام”.

ورأى الزغبي أن “المنطقة دخلت فعلياً مرحلة من التوتر المتعدد الأبعاد: عسكري، وبحري، وإنساني”، لافتاً إلى أن ما جرى في صنعاء “ليس نهاية فصل بل افتتاحية موسم دموي جديد”.

وحذر من أن “اليمن قد يتحول إلى ساحة تصدع جديدة تستنزف الأمن والاقتصاد الإقليمي، وتفتح الباب أمام جبهات أخرى في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن “كل غارة جديدة تقلص فرص التهدئة وتوسع مدى الصواريخ”.
 

الضربة الجوية الإسرائيلية صنعاء اليمن البحر الأحمر قيادات الحوثيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

ترشيحاتنا

م. بسام رئيس جهاز الشروق خلال التكريم

مستقبل وطن بالشروق يحتفل بالمولد النبوي ويكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

بالصور

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد