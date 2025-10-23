اتحاد الكرة يدعم ممثلي مصر في جوائز الاتحاد الإفريقي الأفضل

أعلن اتحاد الكرة عن دعمه للمصريين المرشحين لجوائز الأفضل في القارة السمراء، حيث كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قوائم المرشحين لجوائز الافضل في الكورة الأفريقية عام 2025، والتي شهدت تواجد 11 ممثلاً لكرة القدم المصرية، في مقدمتهم المنتخب المصري ومديره الفني حسام حسن وقائده محمد صلاح.

وكتب اتحاد الكرة عبر منصته الرسمية على فيسبوك: "كل الدعم لممثلي مصر في جوائز الاتحاد الأفريقي للأفضل 2025".

وترشح منتخب مصر لجائزة أفضل منتخب إفريقي، كما ترشح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لجائزة أفضل مدير فني في القارة، وترشح محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي لجائزة لاعب العام في إفريقيا.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في إفريقيا بيراميدز كممثل للكرة المصرية، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق، وترشح أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا.

كما شهدت قوائم المرشحين للأفضل في إفريقيا تواجد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بين المرشحين لجائزة أفضل مدير فني، والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز كمرشح لجائزتي لاعب العام في وأفضل لاعب داخل القارة، وزميليه في بيراميدز المغربي محمد الشيبي والبوركيني بلاتي توريه كمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة.