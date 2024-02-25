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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب والرياضة يشيد بدور الأكاديمية العربية في دعم الأبطال الرياضيين

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن مصر أصبحت مركزًا لاستضافة الأحداث والبطولات الدولية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية نجحت في تنظيم 336 بطولة دولية وعربية وإفريقية خلال الخمس سنوات الماضية .

جاء ذلك خلال، المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم "الأحد" بمقر الأكاديمية بأبي قير  للإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية السادس والثلاثين الذي تستضيفه مصر في الفترة من 1-8 سبتمبر 2024.

وأكد "صبحي "أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، مشيراً إلي أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ استراتيجية وطنية من خلال استثمار الطاقات بما يكفل تكوين المواطن القادر علي المساهمة والمشاركة المجتمعية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون الهائل مع الأكاديمية فيما  يتعلق بدعم الأبطال الرياضيين فى تعليمهم، مؤكداً أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية يمثل نموذجًا رياديًا، من خلال توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية.

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جدير بالذكر أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية هي مسابقة دولية تقام سنويًا فى علوم الحاسب لطلاب المدارس ويعود تاريخ المسابقة إلى أكتوبر 1987 خلال انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس، عندما اقترح البروفيسور سلاجوفيست سندوف البلغاري تنظيم مسابقة دولية في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات لتوجيه الجهود نحو هذا المجال الجديد، وقد لاقت الفكرة ترحيبًا واسع النطاق وتم عقد أول أولمبياد دولي للمعلوماتية في بلغاريا عام 1989 وشارك فيها متسابقون من 25 دولة.

هذا ومن المقرر أن تشارك كل دولة بفريق مكون من أربعة طلاب ومشرفين حيث يتسابق الطلاب بشكل فردي على مدار يومين فى حل بعض المسائل ذات الطبيعة الخوارزمية حيث يحاول كل طالب تحقيق أعلى نتيجة ليحقق ميدالية لبلده، وباقي أيام المسابقة تكون للرحلات الثقافية والترفيهية لتوطيد العلاقة بين الطلاب والمشرفين المشاركين فى الأولمبياد ولبناء مجتمع دولي متعاون في مجال البرمجيات حيث يشارك في هذا الأولمبياد 100 دولة و400 طالب من مختلف دول العالم.

هذا ويتم اختيار الطلاب من خلال الأولمبياد المحلى لكل دولة مثل الأولمبياد المصري للمعلوماتية الذي يقام سنويًا بجمهورية مصر العربية بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعتبر الأولمبياد الدولي للمعلوماتية من أهم مسابقات علوم الحاسب في العالم حيث يقام تحت رعاية منظمة  الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات (IFIP)، وتكمن استضافة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية فى تعزيز دور مصر الريادي في إفريقيا والشرق الأوسط كواحدة من أقدم الدول في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وصاحبة الفضل في نشر البرمجة في الوطن العربي.

 

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