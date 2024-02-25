محافظ الإسكندرية يطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بهدف زراعة 60 ألف شجرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية.

وثمن اللواء محمد الشريف جهود جميع القائمين على المبادرة، موضحًا أن محافظة الإسكندرية نجحت في المرحلة الأولى من المبادرة في زراعة (278229) شجرة، سواء بالجهود الذاتية ودعم المجتمع المدني أو ما تم توريده من وزارة الإنتاج الحربي في المواقع التي حددتها وزارة التنمية المحلية في المدارس، والمستشفيات، مراكز الشباب، الطرق العامة، المحاور الرئيسية بالإسكندرية.

ووجه الشريف بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مع ضرورة متابعة كافة الأشجار التي تمت زراعتها في المرحلة الأولى دوريًا للحفاظ عليها والتأكد من تحقيق المبادرة لأهدافها في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وشارك في إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد خضر الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية.