"أبيس 2" بطلا.. وكيل وزارة الرياضة بالإسكندرية تشهد نهائي دوري مراكز الشباب

شهدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، حفل ختام النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، حيث أقيمت المباراة الختامية بين فريقي مركز شباب طوسون ومركز شباب أبيس 2.

وخلال المباراة النهائية، نجح مركز شباب أبيس 2 بالفوز بالمسابقة هذا العام عقب تغلبه على مركز شباب طوسون، وكانت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقين مركزي شباب بهيج وطيبه وفاز بالمباراة فريق مركز شباب طيبة.

وتضمن حفل الختام عروضا لفريق طلائع الفن التعبيري مركز شباب الحرية عبارة عن تابلوه وطني و مركز شباب الشلالات تابلوه المشجعات، وتوزيع الجوائز والميداليات علي الفائزين في الدوري مراكز الشباب توتال انيرجي في نسخته العاشرة.

حصل على لقب هداف الدوري محمد خالد معوض من مركز شباب طوسون، وأحسن حارس مرمى إبراهيم حسن محمد لاعب مركز شباب طوسون، واحسن روح رياضيه مركز شباب الناصرية.

شارك في هذه النسخة عدد ٢٤ فريق لمركز شباب مقسمين علي ٤ مجموعات، وأقيمت المنافسات على مدار 11 أسبوعا.

وتقدمت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بخالص الشكر لفريق المتطوعين "أو في دي" علي التنظيم الرائع لدوري مراكز الشباب لكره القدم في نسخته العاشرة والذي نفذ هذا العام لأول مره برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.