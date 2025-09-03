قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المكرمون في احتفالية المولد النبوي: تكريم الرئيس أعادنا للحياة وتتويج لمسيرتنا العلمية والدعوية
رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي
ولى عهد البحرين: مصر العمق الأصيل لعالمنا العربي وقوتها قوة للعرب جميعًا
أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي بسبب 5 ملايين جنيه
من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور
تعرف على التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت للأهلي
عرض عسكري ضخم في بكين يكشف تحالفًا ثلاثيًا ورسائل مباشرة للغرب .. ترامب يتهم بكين بالتآمر ويصعّد الحرب التجارية
شاهد .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مئذنة مسجد قرية الهجرة جنوب الخليل
وكيل الأزهر الأسبق: تكريم الرئيس السيسي أعادني للحياة
الطيب: ذكرى مرور ألف وخمسمائة عام للمولد النبوي لا تتكرر إلا على رأس مائة عام من عمر الزمن
15 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل 6 صغار ووالدهم في المنيا
وزير الأوقاف: مصر ثابتة على موقفها التاريخي في دعم فلسطين ورفض التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد للتعدي على شاب بزعم اختطافه طفل وشروعه في ذبحه لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية في صحراء الواحات البحرية. 

ورصدت مديرية أمن الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن مشاهد لشاب مقيد بالحبال تحت عنوان "خطف طفل لفتح مقبرة أثرية"، وجه اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بفحص مقطع الفيديو وبيان حقيقته. 

وشكل اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء هاني شعراوي فريق بحث للوقوف على حقيقة الفيديو ومحتواه، وأسفرت التحريات التي قادها العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث الواحات البحرية، أن مقطع الفيديو بعد فحصه مدته 46 ثانية ويقول أحد الأشخاص فيه: "واخدين الواد عشان يدبحوه على باب المقبرة"، وانتهت عملية الفحص وجمع المعلومات إلى أن مقطع الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 6 سنوات تحديدا في عام 2019 بذات العنوان ، وادعى ناشروه أن الشخص المقيد بالحبال في الفيديو وآخر اصطحبا الطفل للتضحية به وتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية لتكشف التحريات حينها عن رواية مغايرة تماما. 

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، أن الواقعة عبارة عن "خطف" طفل، وأن شابان اختطفاه واحتجزاه بسبب خلافات مالية مع والده "ابن عمهما" على قطعة أرض قيمتها 150 ألف جنيه، وأن المتهمان استدرجا الطفل بحجة إحضار حلوى له واحتجزاه في منطقة صحراوية وقال أحدهما للطفل:" مش هتمشي من هنا إلا لما أبوك يجيب الفلوس". 

وأضافت التحريات ، أن الطفل عقب اختفاءه شارك المتهمان في البحث عنه مع أسرته باعتبارهم من عائلة واحدة حتى شاهدهما بعض الأهالي يخرجان من المنطقة الصحراوية فتتبعوا أثرهما حتى وصلوا للطفل مقيدا بالبحال في مدخل مغارة.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث بقيادة الرائد مصطفى فودة رئيس مباحث الواحات البحرية، أن ما تردد بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الإجتماعي حينها بمحاولة المتهمان ذبح الطفل لفتح مقبرة أثرية وتقديمه قربانا للجن ليس له أساس من الصحة، وأن ما جاء في التحريات ومحضر الشرطة واعترافات المتهمان بأن هناك خلافات بينهما مع ابن عمهما "والد الطفل"، ورفضه إعطائه مستحقاتهما المالية التي تقدر قيمتهما بـ150 ألف جنيه، ما دفعهما لخطف نجله واحتجازه بالصحراء، وتم التحفظ على المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة تهمة احتجاز وخطف طفل بدون وجه حق. 

وخضع المتهمان إلى المحاكمة الجنائية ويقضيان حاليا عقوبة السجن المؤبد بتهمة الخطف والاحتجاز. 

حقيقة فيديو ذبــح طفل قربانا للجن فتح مقبرة أثرية الواحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

جانب من الاحتفالات

الرئيس الإيراني يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى خلال المشاركة باحتفالات النصر (فيديو)

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 3-9-2025

ترشيحاتنا

خالد بيبو

الأهلي يعزي خالد بيبو في وفاة شقيقه

منتخب المصارعة

منتخب مصر يشارك في بطولة إفريقيا للمصارعة الشاطئية بمدينة كازابلانكا المغربية

زيزو

الكرة لعبة سهلة.. أحمد بلال ينتقد أداء زيزو مع الأهلي

بالصور

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

لـ لانش بوكس صحى .. طريقة عمل عجينة الوافلز

طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز

ريم مصطفى تخطف الأنظار بفستان مكشوف

ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف

حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

حضّري صينية الشيش بالخضار
حضّري صينية الشيش بالخضار
حضّري صينية الشيش بالخضار

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد