نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها



عدة أشهر قضاها والد قاصر في السجن يعاني من الندم على ما اقترفه في حق ابنته بعدما سيطر هوس الكنز الفرعوني عليه واستعان بدجال للعثور على الآثار والذي أقنعه بضرورة التضحية ببكارة فتاة عذراء قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية.

دون تفكير وافق الأب على طلب الدجال ولم يرى أمامه فتاة عذراء سوى ابنته القاصر معتقدا أنه سيفلت من جريمته الشنعاء مجرد أن يقدم جسدها للدجال العجوز والحصول على الكنز المزعوم، أحضر الأب ابنته وقدمها للدجال الذي جردها من ملابسها والتهم بكارتها وبراءتها بعدما ضحك عليها بكلمات معسولة وسط مباركة ومشاهدة والدها لاغتـ.صاب جسد ابنته.

الجريمة كشفتها والدة الفتاة التي ما أن علمت بما اقترفه زوجها في حق ابنتهما هرعت إلى قسم شرطة الجيزة تبلغ عنه ليلقى القبض عليه وعلى الدجال ويعترفا بجريمتهما بحجة تقديم قربان للجن من أجل فتح مقبرة اثرية،د.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وخلال فترة الحبس الاحتياطي تحديدا شهر مارس الماضي فارق الأب المتهم الحياة بعد مروره بحالة نفسية سيئة بسبب جريمته في حق ابنته ويبقى الدجال المتهم الوحيد أمام المحكمة.

بعد مرور عام مصير الأب تكرر مع الدجال الذي وقف في قفص المحكمة ينتظر الحكم عليه بعد تلك الفترة الطويلة من الحبس الاحتياطي، إلا أن القدر كان له رأي آخر عندما قبض روحه ملك الموت فصدر حكم السماء قبل حكم الأرض.

أمام الدائرة 23 جنايات الجيزة، لفظ الدجال المتهم باغتـ.صاب ابنة صديقه أمام عيني والدها وبمباركته أنفاسه الأخيرة أثناء وقوفه في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمته.

وتسلمت المحكمة في جلسة يوم، الثلاثاء، التقرير الطبي المبدئي حول سبب الوفاة، حيث إن المتهم توفى في قفص الاتهام خلال نظر القضية منذ ما يقرب من شهر خلال جلسة محاكمته السابقة.

وجاء في التقرير أن المتهم أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتسبب ذلك في حدوث الوفاة، وأن المتهم لم يعاني من أي أمراض مزمنة.

واجلت المحكمة الجلسة لليوم الاربعاء لحين احضار شهادة الوفاة التي تثبت وفاة المتهم الثاني "الدجال" لاصدار حكم بانقضاء الدعوى بوفاة المتهمين.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3690 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم «ع. ال»، 44 سنة، عامل، تعدى على المجنى عليها الطفلة «ف. ا»، حيث تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من سيدة يفيد بهتك عرض طفلتها على يد دجال بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الأب مشترك في ارتكاب الجريمة بصحبة الدجال، ونجح رجال المباحث في القبض عليهما واقتيادهما لديوان القسم.

بعد عمل التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين للأجهزة المختصة، أن الأهالي أوهموا والد الطفلة أن بيته مبنٍ فوق مقبرة أثرية، كما طلبوا منه الاستعانة بدجال لاستخراج الآثار، وعندما بدأ الدجال في عمله طلب من والد الطفلة إحضار الطفلة لتقديمها قربانا للجن، كما أقنعه أن الجن يأمره بمعاشرة الفتاة، من أجل فتح مقبرة اثرية فسمح الأب للدجال بانتهاك جسد ابنته أمام عينيه وبمباركة منه.

وبمواجهة الأب والدجال من قبل الجهات المعنية، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.