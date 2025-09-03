دراما شوارع السنبلاوين.. مُطاردة تنتهي بربط لص في عامود إنارة حتى وصول الأمن

تمكّن عدد من الأهالي بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من ضبط لص سرق حقيبة أحد المسنين، وقاموا بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة، مما أدى إلى إصابته بكدمات.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من المواطن حمدي عبد الحميد أحمد، 75 عامًا، مقيم بالسنبلاوين، بتعرضه لسرقة حقيبته الخاصة من قِبَل شخص يُدعى محمد السيد بيومي، 28 عامًا، عاطل، مقيم بالسنبلاوين، الذي فرّ هاربًا. وأثناء مطاردته سقط وأصيب، إلا أن الأهالي تمكنوا من اللحاق به واسترداد الحقيبة، وقاموا بضبطه وتوثيقه بعمود إنارة لحين وصول الشرطة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة المتهم بكدمات وسحجات نتيجة مطاردته من الأهالي. وبالفحص والتحريات، تبيّن أن المتهم سبق اتهامه في عدة قضايا سرقات متنوعة، وحيازة مخدرات وسلاح أبيض. تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.