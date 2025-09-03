يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

يعد زيت بذور الكتان من المواد الطبيعية التى تساعد فى علاج مشاكل صحية عديدة ولكن من الغريب أنه يساعد فى علاج مشكلتين فى وقت واحد.

ووفقا لموقع “draxe” نكشف لكم كيف يساعد زيت بذر الكتان فى علاج الإمساك والإسهال رغم أنهما مختلفان تماما.

زيت الكتان لعلاج الإمساك



الإمساك حركة أبطأ من المعتاد لفضلات الطعام عبر الجهاز الهضمي وعادةً ما يصاحبه أعراضٌ متنوعة، مثل الانتفاخ والغازات وآلام الظهر والتعب ومن الاستخدامات الشعبية أو التقليدية الرئيسية لزيت بذور الكتان، كونه مُليّنًا للقولون، تخفيف الإمساك بشكل طبيعي .

في دراسة أُجريت عام ٢٠١٥، أُعطي خمسون مريضًا مصابًا بالإمساك، يخضعون لغسيل الكلى، إما زيت بذر الكتان أو زيت الزيتون أو زيت معدني، على مدار أربعة أسابيع ورغم أن زيت المعادن يُستخدم غالبًا لعلاج الإمساك، إلا أن هذه الدراسة أظهرت أيضًا أن الاستخدام اليومي لزيت بذور الكتان (وزيت الزيتون) كان بنفس فعالية زيت المعادن في تخفيف الإمساك.

زيت الكتان لعلاج الإسهال

ليس هذا فحسب، بل يُفيد زيت بذور الكتان أيضًا من يُعانون من الإسهال، فقد وجدت دراسة أُجريت على الحيوانات عام ٢٠١٥ ونُشرت في مجلة علم الأدوية العرقية أن له فعالية مزدوجة في تخفيف الإمساك وإيقاف الإسهال ، مما يُظهر فوائد زيت بذور الكتان للجهاز الهضمي بطرق مُتعددة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث فيما يتعلق باستخدام زيت بذور الكتان لعلاج الإمساك أو الإسهال، حيث تقتصر الدراسات حتى الآن على التجارب على الحيوانات أو على الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة.