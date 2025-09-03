أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بأن طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على عدة مناطق بالجنوب اللبناني.

وفي وقت سابق، قال داني الغفري، المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان، إن الاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "أمر مرفوض تمامًا"، مشيرًا إلى أن الحادث الأخير ليس الأول من نوعه.

وخلال مداخلة هاتفية، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الغفري أن اليونيفيل أبلغت الجانب الإسرائيلي بشكل مسبق بعمليات إزالة العوائق قرب الخط الأزرق، وهي من مهام البعثة وفق التفويض الممنوح لها، قائلاً: "قمنا بإبلاغ الجيش الإسرائيلي مسبقًا عبر قنوات التنسيق؛ تفاديًا لأي سوء فهم أو تصعيد غير محسوب، ورغم ذلك تعرضنا للاعتداء".

وأضاف أن قوات اليونيفيل تُفَعِّل دائمًا بروتوكولات الحماية المتاحة، لكنها في النهاية "قوات حفظ سلام" وليست قوات قتالية، مشيرًا إلى أن الاعتداءات تمثل خرقًا للقانون الدولي، وستُرفع تقارير رسمية بشأنها إلى مجلس الأمن الدولي عبر الأمين العام للأمم المتحدة.