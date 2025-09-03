لبنان يفتتح تفعيل المعابر الحدودية تمهيدا لعودة اللاجئين السوريين

باشرت السلطات اللبنانية، بقيادة وزير الدفاع العما جوزيف عون ووزيري الداخلية والأشغال العامة والنقل، بجولة ميدانية على المعابر الحدودية الشمالية المشتركة مع سوريا، برفقة قيادات الأجهزة الأمنية، وذلك لتفقد جاهزية خمسة معابر برية وإعادة تفعيلها.

زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى بيروت

وأوضح مراسل “القاهرة الإخبارية” في بيروت أحمد سنجاب أن هذه الجولة تأتي بعد زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى بيروت، حيث بحث الجانبان ملفات تأمين المعابر وتيسير حركة العبور بين البلدين عبر تنسيق الإجراءات الجمركية والأمنية.

وأشار سنجاب إلى أن معبري المصنع في البقاع والعريضة في الشمال يعدان الوحيدين النشيطين حالياً، بينما لا تزال النقاط الحدودية الأخرى متوقفة عن العمل، ما يستدعي إعادة تأهيل البنى التحتية وترتيب القوى البشرية لتشغيلها.

وقال إن الهدف من الجولة هو الإسراع في تجهيز المعابر المغلقة وتوفير مراكز استقبال للنازحين السوريين تمهيداً لعودة نحو 400 ألف شخص خلال الفترة القريبة المقبلة، إضافة إلى فتح آفاق للتبادل التجاري بين لبنان وسوريا وتخفيف الأعباء عن المناطق الحدودية.

في غضون ذلك، استنكرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على طول الخط الأزرق، ووصفتها بالأخطر منذ وقف الأعمال العدائية عام 2006، إثر إلقاء طائرة إسرائيلية أربع قنابل قرب قوة أممية كانت تسعى لإزالة حواجز نصبتها إسرائيل في بلدة مروحين، ما عرض حياة الجنود للخطر.