رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بلجيكا تصف ما يجري في غزة بـالإبادة وتعلن اعترافها بدولة فلسطين رسالة قوية لإسرائيل

أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن بلاده قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، في خطوة تهدف إلى توجيه "رسالة قوية" للحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ما تشهده غزة يمثل "إبادة جماعية واضحة".

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، أوضح بريفو أن القرار جاء بعد توافق داخل الائتلاف الحاكم، مدفوعا بـ"اعتبارات أخلاقية وقانونية"، مؤكدا أن بلجيكا لم تعد قادرة على الوقوف مكتوفة الأيدي تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

وأضاف الوزير أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يقرأ كتحذير واضح لإسرائيل لوقف التوسع في المستوطنات غير القانونية، ومنع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

كما عبر بريفو عن قلق بلاده البالغ إزاء معاناة المدنيين في غزة، لا سيما النساء والأطفال الذين يواجهون أوضاعاً مأساوية بسبب الجوع والحرمان، واصفاً ذلك بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وشدد على ضرورة تفعيل حل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع، مضيفا: "إذا كنا نتحدث عن حل الدولتين، فلا بد أن يكون هناك بالفعل دولتان. إلا أن السياسات الحالية للحكومة الإسرائيلية تهدد هذا الحل بشكل خطير".

