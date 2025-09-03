خالد الكمار: نستكمل تصوير شمس الزناتي وقصته مفاجأة.. خاص

قال الموسيقار خالد الكمار إنه يستعد للمشاركة بالموسيقى التصويرية في أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة منها فيلم "شمس الزناتي" مع محمد عادل إمام.

وأوضح خالد الكمار في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه انطلق بالفعل تصوير "شمس الزناتي" الذي تشهد قصته تطوراً في أحداث وحياة أبطال النسخة الأولى التي قدمها الزعيم عادل إمام.



وعبر الموسيقار خالد الكمار عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل بالموسيقى التصويرية خاصة أن نسخة الفيلم الأول كانت أيقونية وحققت نجاحاً كبيراً.



الفيلم من إخراج عمرو سلامة، ويقوم ببطولته محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، عمرو عبد الجليل، ونخبة من النجوم.



إيقاف الفيلم

‎أكد المنتج ريمون رمسيس في بيان سابق على أن استكمال تصوير فيلم “شمس الزناتي” سيتم ، وذلك بعد الانتهاء من بناء واستكمال ديكورات العمل، إلى جانب تصميم الأزياء وتنسيق مواعيد أبطاله.

‎وأوضح رمسيس - في بيان صحفي.- أن الفيلم يُعد من الأعمال الضخمة والمعقدة نظرًا لتعدد مواقع التصوير وكثرة النجوم المشاركين فيه، ما يتطلب وقتًا كافيًا للتحضير على أعلى مستوى.

‎ونفى رمسيس بشكل قاطع وجود أي نية لإلغاء المشروع أو تأجيله إلى أجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن التصوير انطلق بالفعل وتم الانتهاء من تصوير جزء من مشاهد الفيلم.