محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي

شوق الفنان محمد إمام، جمهوره ونشر صورة من كواليس تصوير شمس الزناتي، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “انتظروا مفاجأة إن شاء الله".

وكان قد أكد المنتج ريمون رمسيس أن استكمال تصوير فيلم “شمس الزناتي” سيتم في شهر يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من بناء واستكمال ديكورات العمل، إلى جانب تصميم الأزياء وتنسيق مواعيد أبطاله.

وأوضح رمسيس - في بيان صحفي.- أن الفيلم يُعد من الأعمال الضخمة والمعقدة نظرًا لتعدد مواقع التصوير وكثرة النجوم المشاركين فيه، ما يتطلب وقتًا كافيًا للتحضير على أعلى مستوى.

ونفى رمسيس بشكل قاطع وجود أي نية لإلغاء المشروع أو تأجيله إلى أجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن التصوير انطلق بالفعل وتم الانتهاء من تصوير جزء من مشاهد الفيلم.

فيلم شمس الزناتي

الفيلم من إخراج عمرو سلامة، ويقوم ببطولته محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، عمرو عبد الجليل، ونخبة من النجوم.

رد ريمون رمسيس

وكان المنتج ريمون رمسيس يوسف، نفى ما تردد حول تأجيل تصوير فيلم شمس الزناتي لـ الفنان محمد إمام.

وكتب منتج فيلم شمس الزناتي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «قام فريق ( ……. ) المحترمين بنشر خبر عار تماما عن الصحة بيقول إنه تم تاجيل تصوير فيلم (شمس الزناتي) لأجل غير مسمى.. نفسي أعرف بتجيبو الأخبار دي منين.. إحنا شغالين تحضير وبنسابق الوقت علشان ندخل نكمل فيلمنا لأنه فيلم كبير ومحتاج وقت وتحضير سواء على مستوى الملابس والديكورات والأكشن وهما فجأة قرروا تأجيل تصوير الفيلم لأجل غير مسمى».

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي كل من محمد إمام، وأحمد خالد صالح، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، وأسماء جلال، وأحمد عبد الله محمود، ومصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، وآخرين، ومن إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد الدباح.

وكشف الفنان أحمد عبد الله محمود عن تصويره حاليا دوره فى فيلم “شمس” الزناتي مع الفنان محمد عادل إمام.

وقال محمود، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إنه يجسد فى الفيلم شخصية والده فى الفيلم الشهير، حيث إن الفيلم تدور فكرته حول ما قبل أحداث فيلم الزعيم”شمس الزناتي” وحياة المغامرين الخمسة الذين ظهروا فى الفيلم قبل سفرهم إلى الواحات.