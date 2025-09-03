قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر

الفولية
الفولية
اسماء محمد

تعد الفولية من أشهر أنواع الحلوى التى يتم تقديمها في احتفالات المولد النبوي وأقدمها وتعتمد في صناعتها بشكل أساسي على الفول مما يمنحها فوائد صحية عديدة عند تناولها باعتدال.

 يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من المعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي تجعله يمنح الجسم عدد كبير من الفوائد الصحية.

ووفقا لما جاء فى موقع “prodiadigital ” نكشف لكم أهم فوائد الفولية والفول السوداني. 

طريقة عمل الفولية


 

مضاد للالتهابات


يُعد الالتهاب مؤشرًا مبكرًا لتطور بعض الأمراض المزمنة وقد يساعد حمض الفوليك الموجود في الفول السوداني على منع عملية الالتهاب وهذا التأثير المضاد للالتهابات مفيد للصحة.

 التحكم في نسبة السكر 


للفول السوداني أيضًا القدرة على المساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل محتواه الغني بالدهون ومن المعروف أن محتواه من الدهون غير المشبعة يمنع مقاومة الأنسولين ويُنظم سكر الدم.

خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا

مفيد للمرارة 


يمكنك الوقاية من حصوات المرارة بتناول الأطعمة المناسبة، والفول السوداني أحد هذه الأطعمة ويتمتع من يتناول الفول السوداني بكميات معتدلة بمرارة صحية أكثر من غيره ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الفوائد المحتملة لهذا المنتج.

انخفاض أمراض القلب والأوعية الدموية 


وفقًا لبحث نُشر في مجلة Frontiers in Nutrition ، فإن تناول الفول السوداني مفيد للجهاز القلبي الوعائي (القلب والأوعية الدموية) ويرجع ذلك إلى قدرته على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي في الدم.

يحتوي الفول السوداني على دهون غير مشبعة، وحمض الأوليك، وعناصر غذائية أخرى مثل المغنيسيوم وحمض الفوليك كما تُسهم هذه العناصر الغذائية في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

طريقة عمل الفولية فى المنزل

 إنقاص الوزن 

 تساعدك فوائد الفول السوداني على إنقاص وزنك أيضًا، فهو غني بالبروتين والألياف ومن المعروف أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يُحسّن الشعور بالشبع.

عند تناول الألياف، ستشعر أيضًا بتأثير مُشبِع و يستغرق هضم كلا العنصرين الغذائيين وقتًا أطول، ما يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول وتُساعد هذه الحالة على إنقاص الوزن من خلال التحكم في الشهية ومنع الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.

تحسين الذاكرة وإدارة التوتر 


وفقاً لدراسة، فإن تناول الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني يُحسّن وظائف الذاكرة ويُقلل التوتر وأظهرت نتائج الدراسة انخفاضاً في القلق والاكتئاب، كما تحسنت قدرتك على تذكر الأشياء.

يعود ذلك إلى وجود البوليفينولات في الفول السوداني اما البوليفينولات هي مركبات طبيعية مشتقة من النباتات، ولها فوائد صحية عديدة.

التوتر

مفيد لصحة الدماغ


الفول السوداني غني بالفيتامينات والمعادن ومن المعروف أن فيتامين هـ والريسفيراترول، وهو مضاد أكسدة طبيعي موجود في المكسرات، مهمان للحفاظ على صحة الدماغ.

 يحسن صحة الجلد


يُسهم محتوى الريسفيراترول المضاد للالتهابات فى الفول السوداني أيضًا في منع شيخوخة البشرة المبكرة، فهو يحمي البشرة من التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UVB) ويزيد من إنتاج الكولاجين مما يجعل الفولية مفيدة للنساء بشكل خاص.

تنبيه هام 

الفولية ممنوعة للأطفال الصغار جدا خاصة الذكور ومن لديهم أحد أفراد عائلة الام أو الاب عانى من أنيميا الفول لأنهم أكثر عرضة لحدوث متاعب صحية خطيرة قد تهدد الحياة.

الفولية الفول السوداني فوائد الفولية المولد النبوي الفول حلوى المولد النبوي

