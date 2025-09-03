قرار عاجل من المحكمة ضد طليق إعلامية شهيرة بسبب النصب على «مجدي أفشة»

قرّرت محكمة الجنح تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، على حكم حبسه 3 سنوات، إلى جلسة 27 سبتمبر لنظر طلب رد هيئة المحكمة.

كما قررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في القضية نفسها 3 سنوات، وذلك لتغيبه عن حضور جلسة الاستئناف، فيما تغيب دفاع المتهم عن الحضور، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق.

وسبق أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أول درجة، بحبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على اللاعب محمد مجدي أفشة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

وكانت نيابة التجمع قد قررت إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامه بالنصب على مجدي أفشة.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب محمد مجدي أفشة في الواقعة، حيث اتهم رجل الأعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح مجدي أفشة أمام جهات التحقيق أنه سلّم المتهم مبلغًا ماليًا نظير شراء سيارة له من الخارج، إلا أن الأخير ماطل في تنفيذ الاتفاق لعدة أشهر.



