أهم 6 أسباب للإصابة بالسرطان.. وتحذير خاص للنساء

تكمن أهمية معرفة أسباب السرطان فى زيادة فرص الوقاية من هذا المرض الخطير الذي يهدد الحياة.

ووفقا لموقع “كيلافند كلينك” لايوجد سبب واحد للإصابة بمرض السرطان، ولكن هناك بعض العوامل تزيد من احتمالية حدوثه، أهمها:

الوراثة

إذا كان لديك أفراد من عائلتك البيولوجية مثل الوالدين، الأشقاء، الأجداد، مصابين بمرض السرطان، فأنت أكثر عرضة للإصابة به.



التدخين

يزيد تدخين التبغ أو استخدام السجائر الإلكترونية من احتمالية إصابتك بسرطان الرئة والمريء والبنكرياس والفم.



العوامل البيئية

التعرض للسموم في بيئتك، مثل الأسبستوس والمبيدات الحشرية والرادون، قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.



سوء التغذية

قد تزيد الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، كما أنك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض إذا لم تمارس نشاطًا بدنيًا كافيًا.



العلاج الهرموني

تكون النساء اللواتي يتناولن العلاج الهرموني البديل أو وسائل منع الحمل الهرمونية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي وسرطان الرحم .



التعرض للإشعاع

تزيد الأشعة فوق البنفسجية (UV) من الشمس بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد، كما أن الإفراط في التعرض للعلاج الإشعاعي قد يكون عامل خطر أيضا.