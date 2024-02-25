عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور قنصل بكين.. المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية تحتفل بالعام الصيني الجديد

احتفالية العام الصيني
احتفالية العام الصيني الجديد بالمدرسة الدولية بالإسكندرية

استقبل الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم اليوم، الأحد، القنصل العام لجمهورية الصين “يانغ يي” بالمدرسة الرسمية الدولية بإدارة منتزه ثان ، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة، ومها ميخائيل، مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية الدولية بالوزارة، والدكتورة مروة شكر المدير التنفيذي لمشروع المدارس الرسمية الدولية بمؤسسة المدارس الدولية في مصر، وذلك لقيام المدرسة بتنظيم أنشطة متميزة للاحتفال بالعام الصيني الجديد (عام التنين).

بدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني المصري والسلام الوطني الصيني وفقرات غنائية لكورال المدرسة واستعراضات حركية وعروض باليه وعروض جمباز متميزة واستعراض التنين احتفالا بالعام الصيني الجديد.

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالسكك الحديدية

واختُتِمت مراسم الحفل بتكريم الطلاب الفائزين الحاصلين على مركز جمهوري في مسابقة الروبوت بشهادات تقدير ودروع التميز ، وأشاد بالدور الحيوي لفريق العمل من العاملين بالمدرسة في كافة الأنشطة والمناسبات المختلفة والإشراف على المسابقات وتدريب الطلاب.

حضر الاحتفالية أميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية والقمص أنطونيوس غطاس الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ورانيا خميس مدير المدرسة ، 

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات ومهارات أبنائنا الطلاب .

الاسكندرية التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الرسمية الدولية الطلاب الفائزين العام الصيني الجديد السكك الحديدية السلام الوطني القمص أنطونيوس غطاس المدارس الرسمية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

قبل عيد الأضحى| وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيلينسكي يكشف عن هجوم روسي جديد على أوكرانيا أواخر مايو

بشرى سارة من الغرف التجارية للمواطنين بشأن أسعار السلع المرتبطة بالدولار قبل رمضان

الفاسد والمغشوش الأبرز.. مشروع قانون جديد يحظر تداول الغذاء في 8 حالات

«دور الإعلام في تغطية وتسوية النزاعات».. دورة تدريبية من «الخارجية» للصحفيين

أول تعليق من روسيا بعد إعلان زيلينسكي عدد قــ.تلى جيشه في الحرب

تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة .. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها | صور

دراما رمضان 2024.. صور من كواليس مسلسل "فراولة"

لوك جديد .. هبة مجدي تثير ضجة بظهورها الأخير

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «جودر»

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ