بحضور قنصل بكين.. المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية تحتفل بالعام الصيني الجديد

استقبل الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم اليوم، الأحد، القنصل العام لجمهورية الصين “يانغ يي” بالمدرسة الرسمية الدولية بإدارة منتزه ثان ، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة، ومها ميخائيل، مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية الدولية بالوزارة، والدكتورة مروة شكر المدير التنفيذي لمشروع المدارس الرسمية الدولية بمؤسسة المدارس الدولية في مصر، وذلك لقيام المدرسة بتنظيم أنشطة متميزة للاحتفال بالعام الصيني الجديد (عام التنين).

بدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني المصري والسلام الوطني الصيني وفقرات غنائية لكورال المدرسة واستعراضات حركية وعروض باليه وعروض جمباز متميزة واستعراض التنين احتفالا بالعام الصيني الجديد.

واختُتِمت مراسم الحفل بتكريم الطلاب الفائزين الحاصلين على مركز جمهوري في مسابقة الروبوت بشهادات تقدير ودروع التميز ، وأشاد بالدور الحيوي لفريق العمل من العاملين بالمدرسة في كافة الأنشطة والمناسبات المختلفة والإشراف على المسابقات وتدريب الطلاب.

حضر الاحتفالية أميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية والقمص أنطونيوس غطاس الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ورانيا خميس مدير المدرسة ،

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات ومهارات أبنائنا الطلاب .