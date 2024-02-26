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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجدة هدف حيوى| قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات بالتعاون مع أجهزة الدولة

صدى البلد

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين بمحافظتى بورسعيد وبنى سويف للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات بهدف تنفيذ محاكاة للتعامل مع عدد من الأزمات والكوارث الطارئة وفقاً لما تملكه كل محافظة من إمكانيات ومعدات وقوى بشرية.

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

وخلال المشروعين تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات والعناصر الإدارية للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة ، كما تم تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات والعدائيات .

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بجامعة السويس لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب وما تقوم به الدولة من جهود فى مختلف القطاعات ، وإختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم .

يأتي ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الأجهزة التنفيذية بالدولة.

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قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدفاع الشعبى والعسكرى القوات المسلحة جامعة السويس

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