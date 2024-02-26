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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحيازته 180 طربة حشيش.. السجن 15 عاما لعاطل يتاجر في المواد المخدرة

الدائرة التاسعة بمحكمة
الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الاثنين ، عاطل ، بالسجن المشدد 15 عاما لحيازته 180 طربة حشيش بقصد الاتجار . 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .


تعود وقائع القضية رقم 997 لسنة 2023 جنايات أسيوط الجديدة إلى انه أثناء قيام الملازم أول أحمد الطويل بإدارة تامين الطرق والأفواج السياحية بالوقوف في خدمته بالطريق الصحراوي الشرقي بمدخل أسيوط استوقف سيارة قيادة " جبريل . إ . ح " مقيم مركز دشنا محافظة قنا لفحص رخصتي القيادة والتسيير وأثناء نزوله من السيارة لتقديم الرخصتين تلاحظ وجود طربه من مادة بنيه اللون تشبه مادة الحشيش المخدر على أرضية السيارة تحت أقدام قائدها وتم التحفظ عليها وعلى قائد السيارة .

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واستكملت القوة تفتيش السيارة للتحفظ عليها عثر بحقيبتها على جوال بداخله 30 كرتونه وبفضها عثر بداخلها على 179 طربة حشيش وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار .

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