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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تدك جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في حي الزيتون

كتائب القسام
كتائب القسام

أكدت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، أنها دكت تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنها تدك أيضا بالاشتراك مع مجموعات عمر القاسم، تجمعاً لقوات إسرائيلية آخري جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في غرب خان يونس، تم العلم أنه تم قنص عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت القسام: "أكد مجاهدونا أنهم قنصوا 6 جنود كانوا يعتلون آلياتهم في محيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب خان يونس أمس في العملية المشتركة مع سرايا القدس ، وأكدوا أنهم أردوهم قتلى حيث تم اصطيادهم كالبط".

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