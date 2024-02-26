أحمد موسى: امتلاك إسرائيل لسلاح نووي غير خاضع للرقابة الدولية يثير التساؤلات

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مصر دائما تصر على ضرورة تمتعها بإمكانات الوقود النووي، مشيرا إلى أن وجود سلاح نووي في إسرائيل غير خاضع للرقابة الدولية يثير تساؤلات عديدة.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل رفضت -حتى اليوم- الانضمام لمعاهدة منع الانتشار للسلاح النووي، بالإضافة إلى أنها خارج رقابة «الطاقة الذرية»، وإسرائيل لديها سلاحا نوويا في «ديمونة».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر طالب بضرورة ضم إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار للسلاح النووي مما أغضب الأمريكان، معلقا: جو بايدن حينما كان نائبا لـ أوباما في 2010 اتصل بمبارك بعد مطالبة مندوب مصر في الأمم المتحدة بضم إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار للسلاح النووي.

ولفت أحمد موسى إلى أن مصر نجحت في إفشال المخطط الأمريكي في مايو 2010، منوها أن أمريكا تدعم إسرائيل بطريقة عمياء ومستفزة في الملف النووي وباقي الملفات، معلقا: كان عندهم سلاح نووي في 1973 وسحقناهم وهزمناهم.

وتابع أحمد موسى: وزير الخارجية تحدث اليوم في جنيف عن تهديد إسرائيل للفلسطينيين في قطاع غزة بالضرب بالسلاح النووي.



