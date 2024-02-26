نقابة المحامين: الانتخابات في موعدها 9 مارس.. فيديو

كشف محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، آخر استعدادات النقابة للسباق الانتخابي داخل جدران النقابة.

وقال محمد عبد العظيم كركاب في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة " إي تي سي"، :" اجتماع مجلس النقابة اليوم قرر تشكيل لجنة لفحص الأحكام الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق ببعض المرشحين في الانتخابات وفحص طلبات الترشح".

وأكمل محمد عبد العظيم كركاب:" انتخابات نقابة المحامين سيتم إجرائها في موعدها يوم 9 مارس ".

وأصدر مجلس نقابة المحامين، تنويهًا هامًا بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78 ، والمتعلق بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالمرشحين، وجاء نص التنويه كالآتي:

يهيب مجلس نقابة المحامين بمناسبة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78 بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالسادة المرشحين إلى لجنة تلقى الطلبات بمقر النادى النهري للمحامين، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29 / 2 / 2024.