عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تبدأ المفاوضات مع النرويج بشأن الضمانات الأمنية

صدى البلد

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الاثنين، أن كييف بدأت في التفاوض مع النرويج بشأن الضمانات الأمنية.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية أن إدارة هذه المفاوضات أوكلت إلى نائب رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إيجور جوفكفا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وترأس الوفد النرويجي الممثل الخاص لوزارة الخارجية النرويجية في أوكرانيا كريستيان سيسي.

وأشار بيان الرئاسة الأوكرانية إلى أن "الطرفين ناقشا العناصر الهيكلية الرئيسية وكتل الاتفاقية المستقبلية واتفقا على جدول زمني لمزيد من العمل".

وأبرمت أوكرانيا عددا من الاتفاقيات الأمنية مع بعض الدول من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا.

الرئاسة الأوكرانية النرويج زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

ترشيحاتنا

نجل حلمي بكر يتهم زوجته بالاستيلاء على شقته وتعذيبه ومنع التواصل معه

أول تعليق من روسيا بشأن موافقة البرلمان المجري على انضمام السويد للناتو

أرخص آيفون جديد بالأسواق.. سعر Iphone 11 في السعودية

سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من مجاهديها في جنوب لبنان

برقم السيارة.. لينك الاستعلام عن مخالفات المرور

ميسي ليس الأول.. المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام في كرة القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

فيديو

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ