أوكرانيا تبدأ المفاوضات مع النرويج بشأن الضمانات الأمنية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الاثنين، أن كييف بدأت في التفاوض مع النرويج بشأن الضمانات الأمنية.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية أن إدارة هذه المفاوضات أوكلت إلى نائب رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إيجور جوفكفا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وترأس الوفد النرويجي الممثل الخاص لوزارة الخارجية النرويجية في أوكرانيا كريستيان سيسي.

وأشار بيان الرئاسة الأوكرانية إلى أن "الطرفين ناقشا العناصر الهيكلية الرئيسية وكتل الاتفاقية المستقبلية واتفقا على جدول زمني لمزيد من العمل".

وأبرمت أوكرانيا عددا من الاتفاقيات الأمنية مع بعض الدول من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا.