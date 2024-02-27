ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 29115 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 36384 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12365 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 7675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 10664 نقطة.