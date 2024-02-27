عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معهد البحوث البحرية بالغردقة.. رائد في دراسة أعماق البحار وثرواتها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في قلب منطقة الأحياء المائية في شمال مدينة الغردقة، يتألق فرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد كمحطة بحثية بارزة، حيث يعتبر أقدم مركز للأبحاث عن البحر الأحمر في الشرق الأوسط. وتبرز بجلاء مكتبته الفريدة التي تعود جذورها إلى عقود ماضية، فهي تحوي مقتنيات ثمينة من الكتب والمجلدات والمخطوطات النادرة.

 

يتميز المعهد بتقسيم مكتبته إلى ثلاثة أقسام رئيسية تتنوع في مضامينها، مما يجعلها مرجعاً أساسياً للباحثين والعلماء، وتحتفظ المكتبة بكنوز علمية نادرة، بما في ذلك مخطوطات تاريخية تعود لعهود سابقة، ككتاب وصف مصر خلال الحملة الفرنسية، وكتب تعود للقرون السابع عشر والثامن عشر.

 

وفي سياق تاريخي آخر، يعتبر معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهد تأسيسه في عام 1928. وبتوجيه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يضم المعهد متحفاً بحرياً فريداً يعرض تشكيلة واسعة من الكائنات البحرية، ما يجعله مقصداً للزوار والباحثين على حد سواء.

 

يجسد الدكتور حامد جوهر، الذي قاد المحطة لأكثر من أربعة عقود، رمزاً للمعهد، حيث أضاف إسهامات علمية هامة في مجال علوم البحار، بالإضافة إلى تقديمه برنامجاً تلفزيونياً أسبوعياً معروفاً باسم "عالم البحار".

 

باعتباره موطناً لأقدم مكتبة في البحر الأحمر وأول معهد بحري بحثي في المنطقة، يظل معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة نقطة انطلاق رئيسية للباحثين والعلماء الذين يسعون لاستكشاف أعماق البحار والمحيطات ودراسة تنوع الحياة البحرية في منطقة الشرق الأوسط.

واصل المعهد مسيرته في تقديم مساهماته القيمة في مجال علوم البحار، وسط آماله في المحافظة على مكانته كمرجع علمي مهم في المنطقة وعبر العالم.

اعماق البحار البحار والمصايد الدكتور حامد جوهر الغردقة القومي لعلوم البحار والمصايد القومي لعلوم البحار المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

موضوعات متعلقة

لقاء دوري لرئيس حي شمال بالغردقة يسهم في تلبية طلبات المواطنين

أفراح الغردقة.. الحفاظ على الهوية الثقافية في مواجهة التحديات الحديثة |شاهد

رئيس مدينة الغردقة يتفقد مشروع إنشاء ملاعب ومنتزهات في منطقة الشيخ الشحات

رئيس مدينة الغردقة يكلف بمتابعة أعمال الرصف في طريق الأحياء

947 منتفعة تستفيد من فعاليات المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر

مساجد البحر الأحمر تستعد لشهر رمضان بحملات تنظيف مكبرة

حملة مكبرة لإزالة التعديات شمال مدينة الغردقة

انتعاشة في الغردقة.. استقبال 11 ألف سائح على متن 56 رحلة طيران

ترشيحاتنا

مصادر مصرية رفيعة المستوى: إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين

المدعي العام بمانهاتن يطلب فرض حظر نشر على ترامب لهذا السبب

3 صيغ لـ الصلاة على النبي بعد أذان الفجر.. يغفلها الكثيرون

مفتي الجمهورية: الشعب المصري شريك أصيل في الحفاظ على استقرار الوطن

بعد صفقة رأس الحكمة| بشرى سارة.. انخفاض أسعار السلع أبرزها السكر واللبن

حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة لعصابة التوظيف الوهمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منع زوجته الزيارة عنه| معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر

دراسة تكشف حقيقة صادمة عن الرجال بعد الزواج

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

فيديو

فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

اﻟﻤﺰﻳﺪ