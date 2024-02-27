معهد البحوث البحرية بالغردقة.. رائد في دراسة أعماق البحار وثرواتها

في قلب منطقة الأحياء المائية في شمال مدينة الغردقة، يتألق فرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد كمحطة بحثية بارزة، حيث يعتبر أقدم مركز للأبحاث عن البحر الأحمر في الشرق الأوسط. وتبرز بجلاء مكتبته الفريدة التي تعود جذورها إلى عقود ماضية، فهي تحوي مقتنيات ثمينة من الكتب والمجلدات والمخطوطات النادرة.

يتميز المعهد بتقسيم مكتبته إلى ثلاثة أقسام رئيسية تتنوع في مضامينها، مما يجعلها مرجعاً أساسياً للباحثين والعلماء، وتحتفظ المكتبة بكنوز علمية نادرة، بما في ذلك مخطوطات تاريخية تعود لعهود سابقة، ككتاب وصف مصر خلال الحملة الفرنسية، وكتب تعود للقرون السابع عشر والثامن عشر.

وفي سياق تاريخي آخر، يعتبر معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهد تأسيسه في عام 1928. وبتوجيه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يضم المعهد متحفاً بحرياً فريداً يعرض تشكيلة واسعة من الكائنات البحرية، ما يجعله مقصداً للزوار والباحثين على حد سواء.

يجسد الدكتور حامد جوهر، الذي قاد المحطة لأكثر من أربعة عقود، رمزاً للمعهد، حيث أضاف إسهامات علمية هامة في مجال علوم البحار، بالإضافة إلى تقديمه برنامجاً تلفزيونياً أسبوعياً معروفاً باسم "عالم البحار".

باعتباره موطناً لأقدم مكتبة في البحر الأحمر وأول معهد بحري بحثي في المنطقة، يظل معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة نقطة انطلاق رئيسية للباحثين والعلماء الذين يسعون لاستكشاف أعماق البحار والمحيطات ودراسة تنوع الحياة البحرية في منطقة الشرق الأوسط.

واصل المعهد مسيرته في تقديم مساهماته القيمة في مجال علوم البحار، وسط آماله في المحافظة على مكانته كمرجع علمي مهم في المنطقة وعبر العالم.