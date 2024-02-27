مجدي عبد الغني يطرح سؤالا للجمهور بشأن مباراة الأهلي وبلدية المحلة

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالًا للجمهور بشأن مباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري الممتاز والمقرر إقامتها اليوم.

‏وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"الأهلي 🆚 بلدية المحلة 🔥

ما هي توقعاتكم لمباراة اليوم؟".





من ناحية أخرى قال الإعلامي محمد شبانة، إن محمود متولي مدافع الأهلي لم يشارك سوى في 42 مباراة مع الفريق على مدار السنوات الماضية، لذلك فاللاعب أصبح خارج حسابات إدارة الكرة والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن النادي سيعملعلى ضم مدافع جديد، ومن أبرز المرشحين محمد إسماعيل مدافع زد، وأحمد حسام لاعب الجونة.





وأوضح شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "تذاكر مباراة الأهلي والزمالك نفدت في أقل منساعة ونصف، وهو بالتأكيد إعلان عن نجاح منتظر لهذه المباراة التي تقام في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض فيالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "رغم ارتفاع أسعار التذاكر فإنها نفدت في وقت وجيز للغاية، وهو ما يؤكد على مكانة القطبين الكبيرين فيالسعودية، كما أعلن تركي آل الشيخ عن رفع قيمة مكافأة بطل كأس مصر، وسيتم تقديم جائزة إضافية قدرها نصف مليون دولار".

وواصل: "الفائز بالكأس سيحصل على 850 ألف دولار، وهو مبلغ كبير للغاية، بالإضافة إلى حصول أفضل لاعب علىجائزة مالية قدرها 50 ألف دولار، وبجانب القيمة المالية، هناك تقدير كبير لشعبية الأهلي والزمالك في الخليج بصفةعامة والسعودية بصفة خاصة".