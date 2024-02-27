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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مناقشة غلاء الأسعار والتضخم في الحوار الوطني فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية

عمرو عكاشة عضو مجلس
عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة الحوار الوطني غلاء الأسعار والتضخم في أولى جلساته بالمرحلة الثانية، فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والخروج من الأزمة الراهنة.


وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني جمع شمل كل المصريين بمختلف اطيافهم، على مائدة واحدة للتوافق الوطني حول أولويات المرحلة المقبلة ، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جلسات الحوار الوطني فرصة جيدة تتيح فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة و مناقشة و تبادل وجهات النظر المختلفة، ووضع مشاكل الدولة أمام المواطنين لتقديم رؤى حقيقية ومن الواقع الفعلي.


ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية تمر بتحديات اقتصادية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من  الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة.


وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن  هذه الجلسات  ستسهم في الخروج بنتائج إيجابية تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الضغوط على المواطنين.


وأضاف النائب عمرو عكاشة، أن تركيز الحوار الوطني على القضية الاقتصادية سيكون فعالا  لتقديم توصيات بخصوص خفض التضخم ومواجهة مشكلة نقص الدولار، والتصدي للتحديات الهائلة التي تواجه الدولة اليوم  والعمل على تعزيز أمنها القومي.

عمرو عكاشة مجلس الشيوخ الحوار الوطني غلاء الأسعار

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