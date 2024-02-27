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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشغيل وتطوير المطارات المصرية.. ماذا يعني الدخول في شراكة استثمارية؟

مطار
مطار

كشف الخبير الاقتصادي يسري الشرقاوي، تفاصيل ‏تصريحات محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، حول إعلان مصر قريبًا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.


وقال يسري الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن هذه حالة مكررة في العديد من الدول وشركات شبه حكومية بالعالم تدير مطارات.

 شراكة استثمارية 


وتابع  يسري الشرقاوي، أن هذا سيكون عبارة عن شراكة استثمارية يتم من خلالها إدخال التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الأصول الخاصة بالدولة.


ولفت  يسري الشرقاوي إلى أن السيادة تكون لأي دولة على ما تمتلكه من أصول، وعند دخول أي مستثمر لتطوير منشأة لا يعني أنه أصبح له السيادة الكاملة ولكنه يطور مقابل أرباح. 


وأردف  يسري الشرقاوي، أن هناك استثمارات سعودية لتطوير وتوسعة مطار هيثرو في بريطانيا، وهو ما تم الإعلان خلال الفترة الماضية.

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العائد من المطارات المصرية 


واختتم  يسري الشرقاوي، أن العائد من المطارات المصرية سوف يزيد ويكون أفضل ويزيد معها كفاءة القائمين على الوضع التفاوضي لمثل هذه الاتفاقيات .
 

وزير الطيران المدني مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المطارات المصرية الإعلامية عزة مصطفى

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