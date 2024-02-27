بيتك ومطرحك.. شادي عيسى يعلق على عودة مباريات الأهلي بالدوري

علق الناقد الرياضي الرياضي شادي عيسى على عودة الأهلي من جديد الى الدوري بعد فترة غياب طويلة بداية من مباراة بلدية المحلة اليوم

وكتب شادي عيسى عبر حسابه علي فيسبوك "اهلا وسهلا بالنادي الاهلي في الدوري المصري بيتك ومطرحك"

ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة لحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط