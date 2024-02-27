أمين مساعد حزب مصر أكتوبر:. الشباب يحظى بتمكين وتأهيل سياسي حقيقي

قال أحمد الباز أمين عام مساعد حزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشباب حظى باهتمام كبير من القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما شهدناه فى تمكين الشباب وتقلدهم أرفع المناصب.



وأشار الباز"خلال كلمته بصالون سياسي لحزب مصر أكتوبر، إلي تجربته بدخول تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودورها فى تأهيل وتمكين الشباب، وتوسيع مداركهم السياسية، وتحفيزهم على المشاركة السياسية، خاصة بعد عزوف الشباب عن ذلك لسنوات طويلة .

وأكد الباز أن الانتخابات الرئاسية لأول مرة تشهد مشاركة هذه النسبة الكبيرة من الشباب، موضحا أن الدولة فتحت المجال العام امام الشباب للتعبير عن آرائهم بحرية وهو لم يكن موجودا فى السابق.

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر ابوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.