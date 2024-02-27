عضو بالتنسيقية: نمضي قدما نحو تمكين أكثر للشباب.. وخوض المحليات ضرورة

قال شادي الكردي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان التنسيقية اطلقت مبادرة "نعم للمشاركة" ساهمت فى تغيير كثيرا من المفاهيم المغلوطة لدي الشباب خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



وأضاف "الكردي" خلال صالون حزب مصر أكتوبر: ان التعاون هو الروح السائدة داخل دولاب العمل بالتنسيقية، واحترام الأخر بين الاعضاء من مختلف الأحزاب السياسية والتوجهات، مشيرا الي اننا نمضي قدما نحو تمكين اكثر للشباب فى مختلف المجالات ، فضلا عن انتخابات المحليات.

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر ابوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.