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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو تنسيقية الأحزاب: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين

ابرام عبد المسيح،
ابرام عبد المسيح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

قال ابرام عبد المسيح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن التنسيقية خلال انتخابات الرئاسة اطلقت مبادرة شارك للتوعية بالمشاركة  في الانتخابات، موضحا أن الشباب في هذه المرحلة واجهت الكثير من التقلبات والأحداث، لعل اخرها فيروس كورونا ثم حرب الروسية الأوكرانية، وكان يري الكثير من الشباب الرؤية أمامهم ضبابية.


وأضاف خلال مشاركته بحزب مصر أكتوبر:  أن تأثير السوشيال ميديا كان له الكثير من الدلالات علي هذه الفئة من الشباب، مؤكدًا أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، من الممكن أن يجتزء البعض من حديث مطول ويتم وصول رسالة معينة عكس الحقيقة.

وأشار عبد المسيح إلى أنه لابد أن يتم الاعداد داخل الاحزاب علي  وجود مركز إعلامي قوي لمواجهة الشائعات، وتوصيل الرسائل الصحيحة والواضحة.

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر ابوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يأتي الصالون  إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.

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