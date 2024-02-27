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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاهر أبو زيد: التنسيقية تضم مختلف الأيدولوجيات السياسية في مصر

طاهر أبو زيد عضو
طاهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال طاهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دولاب العمل داخل التنسيقية، يقوم على التعاون والاحترام المتبادل بين الأعضاء، مضيفا "المناصب ليست هدفنا، ولكن شغفنا لخدمة الوطن هو ما يحركنا".


وأضاف خلال الصالون السياسي بحزب مصر أكتوبر: التنسيقية تضم مختلف ألوان الاتجاهات السياسية فى مصر وهذا هو سر نجاحها.. طبيعي يكون هناك اختلافات في وجهات النظر، ولكن فى النهاية يكون هناك منتج قوي ينسب للتنسيقية وليس لفرد بعينه".


وأشار إلي أن حملات مرشحي الرئاسة الأربعة ضمت اعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منوها إلي أن التنسيقية نقلت حالة التعاون والعمل المشترك بين اعضائها داخل الأحزاب من خلال اعضائها لمنتمين لاحزاب سياسية، مشيدا بالهيئة البرلمانية وادائها تحت قبة البرلمان موضحا انه نتاج منتديات عمل ومجهود كتيبة من أعضاء التنسيقية.


من جانبها، أشادت الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بالدور الذي قامت به التنسيقية  فى فتح المجال للجميع لعرض افكاره وارائه، مثمنة حملة ماذا تريد من الرئيس التي أطلقتها التنسيقية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية 2024.


وتابع طاهر أبو زيد: تواصلنا فى التنسيقية مع مختلف فئات المجتمع وطلبة الجامعات واشخاص بعيدة عن العمل السياسي، وهو ما تقوم به التنسيقية حتى مع خارج أعضائها، لافتا إلى أن وجود الطلبه  داخل الحوار الوطني خير دليل على تمكين شباب الجامعات سياسيا و ومساعدتهم على التعبير عن آرائهم .


يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر أبوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يأتي الصالون  إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.

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