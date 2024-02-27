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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام عن بكاء طاهر محمد طاهر: الله يكون في عونه

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

سيطرت حالة من الحزن على طاهر محمد طاهر، نجم النادي الأهلي، بسبب عدم مشاركته أمام بلدية المحلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر بخماسية مقابل هدف.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك: "تختلف او تتفق علي امكانياته لكن في رأيي طاهر أكثر اللاعبين احترافية، واكثر اللاعبين التزاماً وانضباطاً، وطاهر عمره ماعمل مشكلة واحدة، وطاهر لما بيشارك بيلعب بمنتهي الروح والحماس، الله يكون في عونه بسبب كم الضغوط والانتقادات ودول جزء من كرة القدم متعاطف جداً معاه".

وبدا على طاهر محمد طاهر، الحزن الشديد، خلال تواجده على مقاعد البدلاء، بعدما قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عدم الدفع به أساسيًا أو احتياطيًا خلال مباراة اليوم، رغم سهولتها، فتوجه إليه زميله في الفريق إمام عاشور لمواساته.

موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة محتلاً بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

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