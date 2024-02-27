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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحاته المُستفزة حول المسجد الأقصى.. «جالانت» ينتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي

بن جفير يقتحم المسجد
بن جفير يقتحم المسجد الأقصى في وقت سابق

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي "يؤآف جالانت" التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي للاحتلال المُتطرف «إيتمار بن جفير» حول تقليص أعداد المسلمين الراغبين في دخول المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان للصلاة. 

وقال «جالانت» منتقدًا «بن جفير»: "الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا مسؤولين - ليسوا مسؤولين".
 

وأجرى “جالانت”، اليوم الثلاثاء، تقييماً للوضع في شهر رمضان في القيادة المركزية، وانتقد سلوك وزير الأمن القومي الذي دعا إلى الحد من دخول العرب إلى الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان، بحسب موقع والاه العبري. 

ونقل موقع والاه العبري عن جالانت قوله: "نتيجة التصريحات غير المسؤولة من الأشخاص الذين من المفترض أنهم أشخاص مسئولون يمكن أن تؤدي إلى الانجراف في وقت قصير - علينا أن نوقفه".

جالانت بن جفير

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