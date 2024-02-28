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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب دعمه الكامل للاحتلال.. ضربة لبايدن في انتخابات ميشيجان رغم فوزه بها

صدى البلد

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن كما كان متوقعا في الانتخابات التمهيدية المؤهلة لانتخابات الرئاسة، لكن بسبب دعمه الكامل للاحتلال الاسرائيلي، فوجئ بحجم التصويت الاحتجاجي للديمقراطيين ضده، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية. 

كما فاز مع بايدن نظيره ترامب في انتخابات ميشيجان التمهيدية للحزب الجمهوري.

وفي ميشيجان، كانت مفاجئة بايدن بالتصويت الاحتجاجي ضده، حيث يعيش عدد كبير من الأمريكيين  من أصول عربية.

صدرت دعوات للناخبين الديمقراطيين بوضع علامة "غير ملتزم" في بطاقات الاقتراع احتجاجا على سياسة بايدن تجاه غزة.

وأظهرت النتائج المبكرة أن عدد الناخبين "غير الملتزمين" اقترب من 40 ألفا بعد فرز 31% من أصوات الديمقراطيين، وفقا لبيانات شركة “إديسون ريسيرش”.
 

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