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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من ميران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب شوبير:"الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا".

واصل النادي الاهلي تدريباته صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة في الدوري الممتاز أمس، الثلاثاء.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين في محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، في إطار الإعداد لمباراة يانج أفريكانز.

 وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بلدية المحلة مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي.

 

 وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.

 وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

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