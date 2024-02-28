برلماني: تخصيص 10 مليارات جنيه لـ«قادرون باختلاف» يؤكد حرص الرئيس على دعمهم

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بتخصيص 10 مليارات جنيه لـ«صندوق قادرون باختلاف"؛ دليل على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بذوي الهمم، وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأوضح فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية وضعت علي عاتقها توفير كل الحقوق، وتمهيد كل الطرق؛ من أجل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية.

ولفت إلى أن ذوي الهمم والعزيمة، بقدراتهم وإمكانياتهم، يعتبرون شركاء في تنفيذ “رؤية مصر 2030”؛ لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن حضور الرئيس السيسي كل عام لـ"حفل قادرون باختلاف"؛ يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات الخاصة، وتأهيلهم، وتمكينهم في المجتمع، بعد معاناة طويلة من سنوات التهميش.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أن الأشخاص ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي السيسي رئاسة البلاد، فهو حريص دائما على إزالة كل المعوقات التي تواجههم.