الغندور يكشف عن حكم مباراة الزمالك والداخلية

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن حكم مباراة الزمالك والداخلية عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب الغندور :"حكم الساحة "محمود ناجي" يدير مباراة غداً

بين الزمالك والداخلية بالجولة 14 للدوري ".

مباراة الزمالك وأبو سليم

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي، تدريبات استشفائيه خلال مران أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت فينهاية مران اليوم.

الزمالك يواجه الداخلية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.