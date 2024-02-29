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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة غارب يتابع رصف شوارع عمارات الـ 168

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم بمتابعة أعمال رصف شوارع عمارات الـ 168 بمنطقة الصحراوية؛ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بمنظومة رصف الطرق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

وأشار نديم إلى أنه تم الانتهاء من رصف جميع شوارع المنطقة، مما يسهم في توفير بيئة حضرية أكثر راحة وسلامة للمواطنين وزوار المنطقة. كما تم الانتهاء من رصف المحور الذي يربط شارع الشرطة العسكرية مارا بمنطقة عمارات 168 ومنطقة الصحراوية، مع نهاية الشارع في شارع الإذاعة أمام مسجد التقوى.

 

وأكد رئيس المدينة على أهمية العمل المستمر في تطوير وصيانة البنية التحتية للمدينة، وضمان توفير البيئة المناسبة للمواطنين وزوار المنطقة، وذلك بمتابعة شخصية ودقيقة لجميع المشروعات الخدمية والتنموية.

- رصف الشوارع تطوير البنية التحتية الخدمات العامة محور الربط الصحراوية رأس غارب

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