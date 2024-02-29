شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال غداً".

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان "أحمد سليمان: مش خايفين من الأهلي وفيه حالة تفاؤل داخل نادي الزمالك قبل نهائي الكأس".



وجاء في التقرير أن الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قال إن هناك حرصا بشأن مباراة الكأس بين الأهلي والزمالك، ولكن لا يخاف من شيء، وهناك تفاؤل كبير بين لاعبي نادي الزمالك.



ولفت إلى أن الفريق يدخل بسرعة في المباريات، وأن ذلك يأتي قبل المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.



وأشار إلى أن المباراة ستقام في السعودية، وسيكون هناك عرس كبير بهذه المباراة.