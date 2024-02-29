لقطات من احتفال عمر جابر بهدفه في مرمى الداخلية

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات احتفال عمر جابر بهدفه في مرمى الداخلية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكاب شوبير:" إحتفال عمر جابر بهدفه في مرمي الداخلية".

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع جماهير الأبيض المتواجدة باستاد القاهرة بعد الفوز على الداخلية في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري.



وحرص محمود عبد الرازق"شيكابالا" قائد الفريق على الاحتفال مع اللاعبين بالفوز في ظل تواجده لمؤازرة زملائه في المباراة، بالرغم من غيابه بسبب الإصابة في القدم.



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 15نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد الداخلية عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر.