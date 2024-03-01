"قفلوها ومحدش بيروح"..خلاف بين ملاك مدرسة خاصة بالشرقية يهدد مستقبل 1400 طالب

استعرض الإعلامي شريف عامر مشكلة 1400 طالب بمحافظة الشرقية معقبا:" المنطق ما بقاش موجود".

واوضح شريف عامر خلال برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أنه حدثت مشكلة بين ملاك مدرسة “المنصور الحديثة الخاصة” بمحافظة الشرقية اختلفوا فيما بينهم خلال الترم الاول من الدراسة وتصاعد الخلاف حتى تم اغلاق المدرسة خلال الترم الثاني.

واضاف شريف عامر ان ال 1400 طالب لجاوا لمديرية التربية والتعليم وكذلك المنطقة التعليمية لحل مشكلتهم لكن دون جدوى.

ولى أمر

ومن جانبه قال ولي امر طالب يدرس في المدرسة انه في بداية الترم الثاني ذهب اولياء الامور مع ذويهم الى المدرسة وتفاجئوا بعدم وجود العاملين او المدرسين بها وباستطلاع الامر من الامن المتواجد اكد لهم ان هناك مشكلة بين ملاك المدرسة ولم يحصل المدرسين والعاملين بها على رواتبهم منذ ثلاثه اشهر فانقطعوا عن الدراسة.

وتابع ان الاهالي لجاوا قاموا بتحرير محضر في اسم شرطة فاقوس بالشرقية ولجوا الى المحافظ دون استجابه منذ ثلاثه اسابيع.