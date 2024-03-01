لم يحدث منذ 2008..رقم قياسي للأهلي بعد الفوز على يانج أفريكانز

انتهت مباريات دور المجموعات للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء المباريات بمواجهة النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

وتأهل عن المجموعة الرابعة كل من النادي الأهلي في الصدارة، ويانج أفريكانز التنزاني الوصيف بفارق المواجهات المباشرة مع فريق شباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثالث، وميدياما الغاني الأخير.

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق النقاط

1 الأهلي 12

2 يانج أفريكانز 8

3 شباب بلوزداد 8

4 ميدياما الغاني 4



وحقق النادي الاهلي فوزا بهدف نظيف على حساب يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبتلك النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الرابعة، وتوقف رصيد يانج أفريكانز عند النقطة 8 في المركز الثاني، ليتاهلا سويا عن المجموعة الرابعة للدور ربع النهائي.



وللمرة الأولى لا يخسر الأهلي أي مباراة في دور المجموعات القاري منذ عام 2008.

كما أنه تأهل بالصدارة للمرة الأولى منذ عام 2019.