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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تخدم منظومة الصرف الزراعي

وزير الري يتابع إجراءات الاستلام النهائي لمحطة مصرف 7 الجديد بكفر الشيخ

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بخصوص إجراءات الاستلام النهائي لمحطة مصرف ٧ بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح الدكتور سويلم أنه يجرى حاليا إتخاذ الإجراءات اللازمة للإستلام النهائى لمحطة مصرف ٧ الجديدة بمحافظة كفر الشيخ التابعة لزمام الإدارة المركزية لمحطات وسط الدلتا .

وأوضح الدكتور سويلم أن إنشاء محطة مصرف ٧ الجديدة يأتى ضمن مجهودات الوزارة لتحسين منظومة الصرف الزراعى ، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية خلال موجات الأمطار الغزيرة والسيول ، خاصة مع تراجع حالة محطة مصرف ٧ القديمة ، مشيرا إلى أن المحطة تخدم متطلبات الصرف الزراعى لزمام ٨٦ ألف فدان .

وفى اطار دعم وتشجيع التصنيع المحلى .. فقد تم توريد لوحات الجهد المتوسط والمنخفض وشبك الاعشاب والبوابات والمواسير وماكينة تنظيف شبك الاعشاب ومهمات الإنارة من الشركات المحلية المصرية .

كما تتميز المحطة بإستخدام معدات موفرة للطاقة الكهربائية بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتقليل تكاليف التشغيل . 

الجدير بالذكر أن المحطة الجديدة تضم عدد (٦) وحدات بقدرة رفع ٣.٥٠ متر للوحدة  وتصرف ٨.٥٠ متر مكعب / ثانية / وحدة بإجمالى تصرف ٣.٧٠ مليون متر مكعب في اليوم بتكلفه اجمالية ٢٤٠ مليون جنيه .

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