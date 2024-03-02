من السبت للخميس.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن وقف عملياته في بعض مناطق غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تعليق عملياته في بعض مناطق قطاع غزة، لمدة أربعة ساعات يوميا حتى 7 مارس الجاري.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور له عبر حسابه بمنصة "إكس" المناطق التي ستعلق فيها العمليات:

اليوم السبت في حي الجنينة في رفح.

يوم الاحد في حي السلام في رفح.

يوم الاثنين في حييْ يافا والبروك في دير البلح.

يوم الثلاثاء في حي الشيخ اليمني غرب دير البلح.

يوم الأربعاء في حي السلام في دير البلح.

يوم الخميس في حي تل السلطان في رفح.

يشار إلى أنه استشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إلى جانب إصابة عشرات الآلاف، وارتكبت إسرائيل مجزرة مروعة قبل يومين حينما قصف سلاحها الجوي تجمعا لفلسطينيين ينتظرون الحصول على المساعدات في شارع الرشيد بشمال قطاع غزة.